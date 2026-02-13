Il valore medio annuo di 18,8 milioni supera il precedente record di 18 milioni detenuto da Leo Carlsson degli Anaheim Ducks. Il ventenne canadese, scelto come primo assoluto al draft del 2024, ha totalizzato nella scorsa stagione 115 punti con 45 gol e 70 assist, infrangendo il record di franchigia, ma le sue prestazioni non sono bastate per entrare nei playoff. Prima dei 20 anni solo Wayne Gretzky e Sidney Crosby avevano fatto meglio.