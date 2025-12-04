  1. Clienti privati
Hockey Zach Sanford resterà al Lugano fino al 2028

Swisstxt

4.12.2025 - 10:23

Il top scorer Zach Sanford continuerà a vestire la maglia bianconera fino al 2028.
KEYSTONE

Zach Sanford continuerà a vestire la maglia del Lugano almeno fino al 2028.

SwissTXT

04.12.2025, 10:23

04.12.2025, 10:37

In 28 partite il centro statunitense, top scorer dei sottocenerini, ha collezionato 8 reti e 15 assist.

«Forte di un curriculum con 359 partite e 112 punti in NHL e una Stanley Cup vinta, il 31enne era approdato a Lugano a fine agosto, dopo le ultime stagioni in cui ha fatto la spola tra NHL e AHL», si legge nel comunicato.

«Ha pienamente confermato le sue doti che, unite alla calma, all’intelligenza e alla capacità di far giocare meglio i compagni, lo hanno fatto apprezzare da staff tecnico e amare dai tifosi».

