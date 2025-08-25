Il DS del Lugano Ti-Press

Sanford è versatile, esperto e ha un grande carattere.

SwissTXT Swisstxt

« Le sue qualità saranno preziose per la squadra». Così il DS del Lugano Janick Steinmann ha spiegato la decisione di ingaggiare l'attaccante statunitense.

«La scelta di partire con sette stranieri è una combinazione di come si presenta il mercato e di come abbiamo costruito la squadra – ha proseguito Steinmann – inoltre, è una precauzione contro eventuali infortuni durante la stagione».

Il DS dell'HCL si è detto soddisfatto della preparazione estiva: «Non la sopravvaluto, ma vincere dà fiducia».