HC Lugano Janick Steinmann sul nuovo straniero: «Sanford sarà prezioso»

Swisstxt

25.8.2025 - 18:36

Il DS del Lugano
Il DS del Lugano
Ti-Press

Sanford è versatile, esperto e ha un grande carattere.

SwissTXT

25.08.2025, 18:36

25.08.2025, 18:39

« Le sue qualità saranno preziose per la squadra». Così il DS del Lugano Janick Steinmann ha spiegato la decisione di ingaggiare l'attaccante statunitense.

«La scelta di partire con sette stranieri è una combinazione di come si presenta il mercato e di come abbiamo costruito la squadra – ha proseguito Steinmann – inoltre, è una precauzione contro eventuali infortuni durante la stagione».

Il DS dell'HCL si è detto soddisfatto della preparazione estiva: «Non la sopravvaluto, ma vincere dà fiducia».

