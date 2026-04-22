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Il nuovo allenatore della Nati Cadieux: «Sapevo della lettera di Josi»

Swisstxt

22.4.2026 - 15:52

Cadieux in allenamento.
Cadieux in allenamento.
Keystone

Dopo il licenziamento di Patrick Fischer, è il nuovo allenatore a rompere il silenzio: tra sorpresa e gestione del momento, lo sguardo è già rivolto ai Mondiali.

SwissTXT

22.04.2026, 15:52

Alla vigilia della prima di due amichevoli contro l'Ungheria in programma a Bienne, Jan Cadieux si è presentato per la prima volta in conferenza stampa da head coach della Nazionale.

«Abbiamo parlato molto del caso settimana scorsa in Slovacchia, anche con i giocatori provenienti dalla NHL. Sapevo delle intenzioni di Josi, che mi ha assicurato personalmente che le dichiarazioni della sua lettera non sono contro di me», ha affermato il 46enne.

Cadieux ha inoltre chiarito la posizione di Lian Bichsel, che resterà escluso dalla Nazionale fino al termine dei Mondiali casalinghi.

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