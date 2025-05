Edmonton Oilers Imago

Per il secondo anno consecutivo saranno Edmonton Oilers e Florida Panthers a giocarsi il titolo in NHL.

Swisstxt

Grazie al successo per 6-3 in gara-5 contro i Dallas Stars dell'elvetico Bichsel, i canadesi hanno infatti chiuso la serie, raggiungendo i Cats in finale, dove cercheranno di riscattare la sconfitta subita 12 mesi fa.