Vegas eliminata Keystone

Con la sconfitta per 1-0 subita all'OT di gara-5 per mano degli Oilers, i Golden Knights di Akira Schmid devono salutare i playoff in semifinale di Conference.

Swisstxt

Per il portiere bernese, che ha vissuto la postseason principalmente dalla panchina, si potrebbero ora aprire le porte della Nazionale impegnata ai Mondiali di Herning.