NHL Schmid eletto terza stella, sconfitti Josi, Meier e Niederreiter

Swisstxt

18.1.2026 - 08:54

Akira Schmid
Akira Schmid
Imago

Schmid si è eretto a protagonista nel derby svizzero contro Josi e i Nashville Predators, vinto 7-2 dalla formazione del Nevada.

SwissTXT

18.01.2026, 08:54

18.01.2026, 09:19

Il portiere bernese ha fermato 27 tiri su 29 ed è stato eletto terza stella del match. Due assist, nella circostanza, per Josi, al decimo punto nelle ultime 4 partite.

Tutti sconfitti gli altri elvetici in pista. Nonostante le reti di Meier e Niederreiter, Devils e Jets sono caduti rispettivamente contro Hurricanes (4-1) e Maple Leafs (4-3), così come i Kings di Fiala (1 assist), battuti 2-1 dai Ducks.

