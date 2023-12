Akira Schmid KEY

Akira Schmid proseguirà la sua stagione in AHL con la maglia degli Utica Comets.

Il portiere rossocrociato, non convocato per l’ultima sfida contro i Columbus Blue Jackets, è infatti stato girato da New Jersey al farm team dopo aver difeso la gabbia dei Devils in 15 occasioni con 5 successi e una percentuale di parate dell’89,3%.

Swisstxt