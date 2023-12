New Jersey Devils Imago

Partita amara per Schmid quella persa dai suoi Devils per 6-3 contro gli Oilers.

Il portiere rossocrociato è infatti stato sostituito dopo appena 5'24» a causa dei due gol subiti nei primi sei tentativi degli ospiti. Non sono bastate le reti di Siegenthaler e Meier a New Jersey per superare i propri avversari, capaci dal canto loro di andare a segno in quattro occasioni nel terzo tempo. Successi invece per i Predators di Josi e i Coyotes di Moser, con il bernese che ha concluso il match con un personale di +2. Sconfitti invece all'overtime i Canucks di Suter.

Swisstxt