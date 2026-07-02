Hockey
Fabio Schumacher è il secondo assistente allenatore dell'HCAP
Fabio Schumacher
hcap.ch
L’Ambrì ha trovato la figura di un allenatore svizzero da integrare nello staff tecnico guidato da Jussi Tapola.
Nel ruolo di assistente, accanto a Pasi Puistola, i leventinesi hanno annunciato la nomina di Fabio Schumacher, già giocatore dei biancoblù nella stagione 2006-07.
Il 42enne, che continuerà al contempo a guidare la formazione della Svizzera U18, è abituato a lavorare con i giovani talenti elvetici.