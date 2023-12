Sannitz Ti-Press

I Rockets hanno chiuso il 2023 con una sconfitta amara per 3-2 contro il Martigny.

In doppio vantaggio a metà partita, i bellinzonesi hanno subito la rimonta dei vallesani prima di cedere al supplementare allo scadere di una doppia inferiorità numerica. Di Schelldorfer e Dufey (in 5c4) i sigilli per i ticinesi, mentre Fuhrer, autore di una doppietta, ha realizzato il gol decisivo per gli ospiti all'overtime.

Swisstxt