Imago

L'elvetico Lian Bichsel sta iniziando a vivere la dura legge della NHL.

SwissTXT Swisstxt

Per la seconda volta consecutiva, il talento dei Dallas Stars non ha infatti disputato una grande partita, venendo impiegato sul ghiaccio per poco più di 10 minuti nella sconfitta dei suoi per 3-1 contro i New York Rangers.