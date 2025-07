André Petersson Imago

HV71.

Swisstxt

Il Langnau ha annunciato l’ingaggio dell’attaccante svedese André Petersson, in provenienza dall’ Il 34enne con doti da scorer ha giocato 213 partite in patria condite da 129 punti (72 reti), ma vanta una lunga esperienza in KHL (284 punti in 371 incontri). Si tratta del 6o straniero sotto contratto con i Tigers per il 2025-26.