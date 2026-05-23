Josi sigla il suo terzo gol del match 23.05.2026

Una tripletta record di Roman Josi trascina la Svizzera nel netto 9-0 inflitto all'Ungheria. Sesta vittoria di fila per i rossocrociati, che volano a quota 18 punti e blindano la porta con l'ennesimo shutout di Genoni, pronti ora a giocarsi il primato del Gruppo A nel big match di martedì contro la Finlandia.

Redazione blue Sport fon

Per scardinare il fortino ungherese e spazzare via la nebbia di un inizio partita bloccato, la Nazionale ha dovuto affidarsi al suo capitano. È Roman Josi l'assoluto protagonista del netto 9-0 con cui la Svizzera ha travolto i magiari alla Swiss Life Arena.

Dopo un avvio sterile - caratterizzato da un palo di Biasca e un gol annullato a Niederreiter dal coach’s challenge - il difensore dei Nashville Predators ha fatto saltare il banco firmando una tripletta d’autore in un fazzoletto di 4 minuti e 45 secondi a cavallo della prima sirena.

Un hat trick lampo che entra nella storia dei Mondiali e che ha tolto ogni pressione ai rossocrociati.

Mondiali di hockey 2026 Dal 15 al 31 maggio 2026, la Svizzera ospiterà i Mondiali di Hockey su ghiaccio. blue Sport vi accompagna al grande evento di hockey di Zurigo e Friborgo con notizie, highlights, gol e i risultati. Keystone

Periodo centrale da incubo per i magiari

Tolto il tappo, la squadra di Cadieux si è letteralmente scatenata nel secondo periodo, replicando l’incredibile parziale devastante già visto contro la Germania: un 6-0 senza repliche propiziato dalle reti in sequenza di Meier, Malgin, Thürkauf e Andrighetto.

Nonostante le rotazioni leggermente modificate dall'assenza dell'infortunato Suter (con Frick in tribuna e Baechler come tredicesimo attaccante), il ghiaccio ha continuato a parlare svizzero anche nel terzo tempo.

Gli elvetici hanno gestito le forze, trovando comunque la doppietta di Malgin e il definitivo sigillo di Knak, mentre Leonardo Genoni ha blindato la porta firmando il suo 14esimo shutout iridato in carriera.

Obiettivo primo posto contro la Finlandia

Il cammino della selezione elvetica rasenta finora la perfezione: sei partite e altrettanti successi.

Archiviati i tre esami iniziali con Stati Uniti, Lettonia e Germania, la Svizzera ha rispettato i pronostici anche contro le compagini meno attrezzate del raggruppamento (Austria, Gran Bretagna e Ungheria).

Un percorso netto da 18 punti che lancia la «Nati» verso lo scontro diretto di martedì sera contro la Finlandia, una vera e propria finale che metterà in palio il primato del Gruppo A.

Ora il calendario concede quarantotto ore di riposo, l'ideale per ricaricare i serbatoi e tentare il recupero in extremis di Suter.