Fiala Imago

Serata senza sorrisi per i due svizzeri scesi in pista in NHL.

Swisstxt

Kevin Fiala ha chiuso con un -2 nella secca sconfitta per 5-1 dei suoi Los Angeles Kings contro i Chicago Blackhawks di Philipp Kurashev, assente per un infortunio a una mano. Protagonista il portiere di casa Spencer Knight, autore di ben 41 parate. Ko pure i Tampa Bay Lightning di Janis Moser, il quale ha visto interrompersi la striscia positiva della propria squadra che durava da nove partite contro i Florida Panthers. L'elvetico era sulla panchina dei penalizzati quando Barkov ha firmato il definitivo 2-1.