Dopo la sconfitta di domenica in gara-1, i New Jersey Devils sono stati nuovamente battuti dagli Hurricanes (3-1) e si trovano ora sotto 2-0 nel primo turno di playoff.

Nessun punto per Hischier e Meier, usciti con un bilancio di -2. La sfida si sposta ora a Newark, dove i Devils saranno chiamati a rimettere la serie sui giusti binari.

Serate negative pure per i Lightning di Moser (all'esordio nei playoff), battuti 6-2 in gara-1 da Florida e per i Golden Knights di Schmid (in panchina) superati 5-2 dai Wild, che hanno così pareggiato i conti (1-1).