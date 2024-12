Ko

La pausa non ha cambiato le cose per il Lugano, che ha ripreso con una sconfitta, e ha tolto ritmo e smalto all'Ambrì, che a Losanna ha vissuto una serata da incubo finendo sconfitto 5-0.

A Kloten i bianconeri si sono inchinati ai Flyers per 6-3. Con l'esordiente Pulli in difesa e Sekac in prima linea, i ticinesi hanno subito il gol a metà primo periodo con Morley.

L'ex Wolf ha siglato il 2-0 a fine primo periodo e nel terzo centrale Audette ha fatto 3-0. A quel punto il Lugano si è risvegliato avvicinandosi proprio con Pulli e Arcobello.

Una penalità di partita di Alatalo ha messo fine alle ultime speranze bianconere, col Kloten che ha allungato definitivamente con altri due gol.

Serata da incubo anche per l'Ambrì

Al cospetto della terza forza del campionato, i biancoblù hanno faticato a entrare in partita e, pur creando pochissimo, sono stati puniti forse in modo troppo severo.

Per scardinare la buona difesa leventinese (orfana di Curran, ammalato al pari di Grassi) e il comunque ottimo Senn, i vodesi hanno avuto bisogno di tre buone ripartenze che hanno portato ai gol di Bozon, Jaeger e Rochette.

Gli ultimi due si sono poi tolti lo sfizio della doppietta nel finale.