Philipp Kurashev Imago

In una sola serata Philipp Kurashev ha toccato i 40 punti stagionali e superato i 100 in carriera in NHL.

Il 24enne rossocrociato ha messo a referto due gol e due assist nel successo per 7-2 dei Blackhawks su Anaheim. Il 24enne, che non era mai andato oltre i 25 punti in un singolo campionato nei tre anni passati sin qui in Nordamerica, è anche stato premiato con la seconda stella del match. La prima se l’è accaparrata il fenomeno Connor Bedard (1 gol e 4 assist), la terza Nick Foligno (4 assist), che con il bernese hanno composto una linea particolarmente ispirata.

Swisstxt