Servette Imago

Il Servette ha battuto per 5-2 il Fehervar nell'ultima giornata di Champions Hockey League, raggiungendo così quota 10 punti.

I Granata, campioni in carica, si sono qualificati per i quarti di finale In svantaggio già dopo 1'16», i ginevrini hanno ribaltato il risultato, rendendo infine vano il timido tentativo di rimonta ungherese con Miranda a 28» dalla sirena finale. Anche il già qualificato Friborgo ha chiuso la regular season con una vittoria, imponendosi per 3-2 all'overtime sullo Straubing. A segno per i burgndi De La Rose (doppietta) e Schmid.

