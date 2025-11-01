Sesta vittoria consecutiva per il Lugano, che può dormire sonni tranquilli nella pausa per le Nazionali.
A riposo venerdì, i bianconeri hanno sconfitto il Ginevra per 6-2 alla Cornèr Arena. Gli uomini di Mittel hanno chiuso il primo tempo sul 2-0 grazie a Tanner e Omark, ma in entrata di periodo centrale hanno subito la rete dell'ex Granlund in 4 contro 5.
Al 35' è però arrivato il gol di Simion in powerplay, situazione in cui il Lugano non segnava da addirittura 8 partite. Dopo il 3-2 di Le Coultre, nel finale A.Peltonen e Simion hanno realizzato a porta vuota e Aebischer ha definito lo score.