Hockey Il Lugano regola il Ginevra: è la sesta vittoria consecutiva

Swisstxt

1.11.2025 - 21:57

I bianconeri hanno approcciato bene la partita, andando avanti di due nel primo periodo. 
I bianconeri hanno approcciato bene la partita, andando avanti di due nel primo periodo. 
KEYSTONE

Sesta vittoria consecutiva per il Lugano, che può dormire sonni tranquilli nella pausa per le Nazionali.

SwissTXT

01.11.2025, 21:57

01.11.2025, 22:16

A riposo venerdì, i bianconeri hanno sconfitto il Ginevra per 6-2 alla Cornèr Arena. Gli uomini di Mittel hanno chiuso il primo tempo sul 2-0 grazie a Tanner e Omark, ma in entrata di periodo centrale hanno subito la rete dell'ex Granlund in 4 contro 5.

Al 35' è però arrivato il gol di Simion in powerplay, situazione in cui il Lugano non segnava da addirittura 8 partite. Dopo il 3-2 di Le Coultre, nel finale A.Peltonen e Simion hanno realizzato a porta vuota e Aebischer ha definito lo score.

