Hockey Il Lugano recupera Sgarbossa e Canonica alla vigilia della trasferta a Langnau

Swisstxt

11.11.2025 - 15:17

Sgarbossa
Sgarbossa
freshfocus

Mentre si attendono sviluppi riguardo a Omark, e con Thuerkauf valutato giornalmente dopo l'infortunio rimediato in Nazionale, il Lugano è pronto a rituffarsi sul campionato forte di due rientri, quelli di Sgarbossa e Canonica.

SwissTXT

11.11.2025, 15:17

11.11.2025, 15:19

Alla vigilia della trasferta a Langnau, il canadese (ai box da un mese) è stato schierato al centro di Henry e Simion, mentre il ticinese ha ripreso il suo abituale posto al fianco di Sanford e Fazzini, com'era stato fino al derby.

Fuori dal ghiaccio, invece, il GM Steinmann è sempre in contatto con il funambolico svedese: «Vuole tornare, ma senza i suoi figli non si sposterà».

