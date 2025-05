Mike Sgarbossa Imago

Mike Sgarbossa sarà il quinto straniero del Lugano nella prossima stagione.

Swisstxt

Ad annunciarlo è stato lo stesso centro canadese nella conferenza stampa di fine stagione dei suoi Hershey Bears, eliminati nella corsa al titolo di AHL. «Volevamo annunciarlo una volta finito il campionato – ha commentato il 32enne – penso che andare là sia una buona opportunità per me, per poter ricominciare da zero e continuare ancora per un po’ la mia carriera». Per Sgarbossa si tratterà della prima esperienza europea. In NHL ha giocato 93 partite (25 punti) con Colorado, Anaheim, Florida e Washington.