Si separano le strade del Lugano e di Mike Sgarbossa.
L’attaccante canadese non è più stato schierato da Mitell nelle ultime uscite, e ora passerà con effetto immediato al Berna, dove resterà in prestito fino a fine stagione.
Arriverà invece sulle rive del Ceresio Enzo Guebey con un contratto valido per le prossime due stagioni.
Il 26enne difensore francese con licenza svizzera è cresciuto nel settore giovanile del Servette e sta disputando la sua terza stagione con la maglia del Davos.
Il Lugano ha inoltre comunicato lo scioglimento anticipato del contratto con il difensore Samuel Guerra.