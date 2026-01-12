Sgarbossa Ti-Press

Si separano le strade del Lugano e di Mike Sgarbossa.

L’attaccante canadese non è più stato schierato da Mitell nelle ultime uscite, e ora passerà con effetto immediato al Berna, dove resterà in prestito fino a fine stagione.

Arriverà invece sulle rive del Ceresio Enzo Guebey con un contratto valido per le prossime due stagioni.

Il 26enne difensore francese con licenza svizzera è cresciuto nel settore giovanile del Servette e sta disputando la sua terza stagione con la maglia del Davos.

Il Lugano ha inoltre comunicato lo scioglimento anticipato del contratto con il difensore Samuel Guerra.