Sgarbossa, qui con la maglia del Berna, rinuncia al Rapperswil e torna in Canada
Keystone
Mike Sgarbossa non vestirà la maglia del Rapperswil nella prossima stagione.
L’attaccante canadese ha infatti deciso di ritornare nel suo paese natale per motivi personali e familiari, rescindendo il contratto che lo legava al club sangallese.
Arrivato in Svizzera nell’estate del 2025 con un accordo biennale con il Lugano, il 33enne era passato in prestito al Berna a gennaio 2026.
Dopo una stagione da 31 punti in 39 partite, Sgarbossa aveva trovato in aprile un accordo con i Lakers.
Il Rapperswil dovrà tornare sul mercato alla ricerca di un sostituto, per completare il reparto stranieri, che ora conta solo cinque giocatori.