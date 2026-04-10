Il Lugano ha comunicato ufficialmente di aver raggiunto un accordo con Sgarbossa per lo scioglimento anticipato del contratto.
Il canadese, arrivato un anno fa, era presto finito fuori dai piani di Mitell ed aveva concluso la stagione a Berna.
Emanuelsson potrebbe invece tornare a vestire bianconero anche la prossima stagione.
Nonostante un contratto ancora valido con il Lulea, i bianconeri hanno spiegato che la situazione dello svedese sarà chiarita in estate.
Non saranno invece prolungati gli accordi in scadenza con Sekac, Perlini, Valk e Meile.