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Hockey Sgarbossa rescinde con il Lugano. Se ne vanno anche Sekac e Perlini

Swisstxt

10.4.2026 - 10:28

Mike Sgarbossa
Mike Sgarbossa
Ti-Press

Il Lugano ha comunicato ufficialmente di aver raggiunto un accordo con Sgarbossa per lo scioglimento anticipato del contratto.

SwissTXT

10.04.2026, 10:28

10.04.2026, 10:37

Il canadese, arrivato un anno fa, era presto finito fuori dai piani di Mitell ed aveva concluso la stagione a Berna.

Emanuelsson potrebbe invece tornare a vestire bianconero anche la prossima stagione.

Nonostante un contratto ancora valido con il Lulea, i bianconeri hanno spiegato che la situazione dello svedese sarà chiarita in estate.

Non saranno invece prolungati gli accordi in scadenza con Sekac, Perlini, Valk e Meile.

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