Akira Schmid, portiere dei Vegas Golden Knights, ha vissuto una serata speciale in NHL contro la sua ex squadra.
Lo svizzero ha infatti firmato uno shutout – il terzo della regular season – con ben 24 parate sul ghiaccio dei New Jersey Devils, battuti 3-0.
Nominato prima stella del match, il rossocrociato ha guidato Vegas alla terza vittoria consecutiva, mentre New Jersey, ora sesto nella Metropolitan Division dopo sette sconfitte nelle ultime dieci partite, ha incassato due dei tre gol in boxplay, con il capitano Nico Hischier sulla panca dei penalizzati in entrambe le occasioni.