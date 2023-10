Charlin grande protagonista KEY

L'Ambrì ha colto una vittoria di carattere contro il Langnau alla Gottardo Arena, dove si è imposto per 2-1 all'OT dopo aver trovato il gol del pareggio a soldi due decimi dalla sirena finale. Si è invece fermata a 6 la striscia di successi del Lugano, battuto in casa dal Losanna per 4-3.

In una partita a lungo bloccata, i leventinesi sono stati costretti a inseguire la rete dei bernesi siglata a metà partita da Petrini con la complicità di Juvonen.

A furia di insistere, soprattutto in un terzo tempo giocato ad alta intensità, i biancoblù il pareggio lo hanno segnato con Virtanen, che ha fatto esplodere il pubblico di casa.

Il gol della vittoria è poi stato siglato da Kneubuehler al 62'02".

Si blocca la striscia positiva dell'HCL

Con Koskinen tra i pali, ma senza Alatalo, i bianconeri hanno disputato un buon incontro, ma sono stati puniti dal cinismo degli avversari.

Sotto per la rete di Sekac, i bianconeri hanno trovato il pareggio con Carr in 5c3, prima del botta e risposta nell'ultimo minuto del primo tempo firmato da Jaeger e Thuerkauf.

Passati in vantaggio ancora con Carr, i sottocenerini hanno subito l'uno-due vodese tra il 35' e il 38', risultato poi decisivo perché nel terzo periodo il punteggio non è più cambiato.

SwissTXT / red