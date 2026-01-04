  1. Clienti privati
Hockey Sia Meier che Hischier in rete. Ecco il destino degli altri svizzeri in NHL

Swisstxt

4.1.2026 - 08:49

Timo Meier
Timo Meier
Imago

Seconda vittoria in due partite nel nuovo anno per i New Jersey Devils del trio elvetico, vittorioso per 4-1 sugli Utah Mammoth.

SwissTXT

04.01.2026, 08:49

04.01.2026, 08:54

Sia Nico Hischier che Timo Meier hanno trovato il gol, con l'ultimo che è stato eletto 2a stella del match, mentre Jonas Siegenthaler ha concluso con il bilancio di +1.

Successi infine per Kevin Fiala (5-4 ai rigori dei Kings su Minnesota), Roman Josi (4-3 dei Predatorss sui Flames) e Janis Moser (7-3 dei Lightning sugli Sharks).

Nino Niederreiter con i Jets è invece stato superato per 4-2 dai Senators.

