Timo Meier Imago

Seconda vittoria in due partite nel nuovo anno per i New Jersey Devils del trio elvetico, vittorioso per 4-1 sugli Utah Mammoth.

SwissTXT Swisstxt

Sia Nico Hischier che Timo Meier hanno trovato il gol, con l'ultimo che è stato eletto 2a stella del match, mentre Jonas Siegenthaler ha concluso con il bilancio di +1.

Successi infine per Kevin Fiala (5-4 ai rigori dei Kings su Minnesota), Roman Josi (4-3 dei Predatorss sui Flames) e Janis Moser (7-3 dei Lightning sugli Sharks).

Nino Niederreiter con i Jets è invece stato superato per 4-2 dai Senators.