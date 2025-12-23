Sidney Crosby supera un altro record. Keystone

Sidney Crosby ha scritto un'altra pagina di storia dei Pittsburgh Penguins, superando Mario Lemieux come giocatore con il maggior numero di punti nella storia della franchigia. Il traguardo è arrivato nella vittoria per 4-3 ai rigori contro i Montréal Canadiens, con un gol e un assist del capitano.

Sidney Crosby ha firmato un'altra pagina di storia dei Pittsburgh Penguins. Domenica sera, nella vittoria per 4-3 ai rigori contro i Montréal Canadiens alla PPG Paints Arena, il capitano ha superato Mario Lemieux diventando il giocatore con il maggior numero di punti nella storia della franchigia.

Con un gol e un assist, il canadese ha raggiunto quota 1'724 punti nella sua 1'387esima partita in NHL, superando i 1'723 di Lemieux e salendo all'ottavo posto della classifica all-time della lega.

Il record è arrivato già nel primo periodo. Al 7'58 Crosby ha firmato il suo 20esimo gol stagionale deviando un passaggio potente di Erik Karlsson, raggiungendo Lemieux. Poco dopo, al 12’40, ha poi servito l'assist per il gol in power play di Rickard Rakell, nato da un suo tiro respinto, che contando come assist gli ha permesso di passare da solo in cima alla storia dei Penguins.

Le sue giocate hanno anche contribuito a interrompere una serie di otto sconfitte consecutive e a regalare a Pittsburgh la prima vittoria ai rigori della stagione.

«È davvero speciale», ha raccontato Crosby dopo la partita nell'intervista ancora in pista. «Cerchi di restare concentrato sul gioco, ma vuoi anche goderti il momento. Quando sullo schermo è apparso il messaggio di Mario e l'arena è diventata silenziosa, è stato incredibile. In quel silenzio c’era tutto il rispetto per ciò che ha rappresentato».

I record di Sid the Kid

Lemieux, che deteneva il record dal 1989, ha voluto congratularsi personalmente con l'attuale capitano dei Penguins. Un gesto significativo, che sottolinea il legame profondo tra i due, nato fin dal Draft 2005 e rafforzato negli anni in cui Crosby ha vissuto con la famiglia Lemieux.

Alla sua 21esima stagione in NHL, Crosby vanta 645 gol e 1'079 assist. È il leader assoluto dei Penguins per partite giocate e assist, secondo per reti segnate, e l'unico giocatore nella storia della lega ad aver mantenuto una media di almeno un punto a partita per 20 stagioni consecutive.

È inoltre l'unico ad aver segnato almeno 30 gol sia a 18 anni sia oltre i 35, e l’unico giocatore ancora in attività con più di 200 punti nei playoff.

Il suo palmarès comprende tre Stanley Cup (2009, 2016 e 2017), due Hart Trophy, due Art Ross Trophy, due Rocket Richard Trophy, tre Ted Lindsay Award e due Conn Smythe Trophy.

Nel 2017 è stato inserito tra i 100 migliori giocatori di sempre della NHL, mentre nel 2022 è stato nominato Officer of the Order of Canada per i suoi meriti sportivi e l'impegno sociale.