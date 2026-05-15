Sidney Crosby ha pattinato per la prima volta a Friburgo giovedì durante una sessione di allenamento. IMAGO/CTK Photo

Sidney Crosby, ospite a sorpresa dell'ultimo minuto, sarà una delle grandi attrazioni dei Mondiali di hockey su ghiaccio in Svizzera. «Sono ovviamente felicissimo di essere qui. È sempre un onore giocare per il Canada», ha dichiarato il 38enne fuoriclasse dopo il primo allenamento di giovedì a Friburgo.

Nicolas Larcheveque Nicolas Larchevêque

Alle 12:45 di giovedì, una vera leggenda vivente dell'hockey su ghiaccio ha fatto il suo primo allenamento alla BCF Arena di Friburgo.

Sidney Crosby, che martedì ha annunciato a sorpresa il suo ingresso nella nazionale canadese, si prepara a disputare i quarti Mondiali della sua carriera dopo quelle del 2006, 2015 e 2025.

«Mi sento un po' stanco per il jet-lag, ma sono ovviamente felicissimo di essere qui. È sempre un onore rappresentare il Canada, continuare a giocare e far parte di questa squadra. È emozionante e finora sta andando tutto molto bene», ha spiegato l'attaccante ai numerosi giornalisti accorsi per l'allenamento canadese.

«Ci sono state molte partite e anche infortuni, ma...»

La sua presenza a Friburgo, dove i Maple Leafs giocheranno le sette partite della fase a gironi, è stata resa possibile dalla precoce eliminazione dei Pittsburgh Penguins nel primo turno dei play-off di NHL.

Mondiali di hockey 2026 Dal 15 al 31 maggio 2026, la Svizzera ospiterà i Mondiali di Hockey su ghiaccio. blue Sport vi accompagna al grande evento di hockey di Zurigo e Friborgo con notizie, highlights, gol e i risultati. Keystone

E nonostante un'intensa stagione 2025/2026, durante la quale ha giocato 74 partite (per 79 punti) nel miglior campionato del mondo, oltre ai Giochi Olimpici di Milano Cortina, «Sid the Kid» non ha esitato a lungo prima di raggiungere la sua nazionale in Svizzera.

«Naturalmente, dopo una stagione come quella, ci si pensa di più perché ci sono state molte partite e anche infortuni (in particolare l'infortunio alla parte inferiore del corpo subito alle Olimpiadi)», ha detto il giocatore.

«Ma avere la possibilità di giocare di nuovo per il Canada è qualcosa di cui non ci si stanca mai. È anche una nuova opportunità per ottenere un risultato diverso dalle ultime esperienze in cui le cose non sono andate per il verso giusto», ha continuato il canadese, che viene da un'amara medaglia d'argento alle Olimpiadi e da un'uscita a sorpresa ai quarti di finale contro la Danimarca (2-1) ai Mondiali dello scorso anno.

Una formazione d'impatto al fianco di Celebrini

Secondo la formazione messa a punto giovedì dall'allenatore Misha Donskov, Crosby formerà un trio d'attacco d'impatto insieme al giovane asso Macklin Celebrini, prima scelta del draft 2024, e al prolifico Mark Scheifele, che ha realizzato 103 punti in questa stagione con i Winnipeg Jets.

«È fantastico giocare con loro, anche se abbiamo fatto solo un allenamento insieme. Cercheremo di adattarci e di entrare in sintonia il più rapidamente possibile. Ma ci sono molti talenti e molti ragazzi capaci di creare occasioni e di metterle a segno. Cercheremo di capirci al meglio», ha dichiarato il nativo di Cole Harbour.

«La squadra è felicissima di avere Sidney a bordo»

Per il suo giovane compagno di linea, giocare con un giocatore come Crosby è un privilegio. «Sarà molto divertente giocare con lui. Cercheremo di tornare in sintonia e di rendere le cose più facili l'uno per l'altro», ha auspicato Celebrini.

«La squadra è felicissima di avere Sidney a bordo. È un grande compagno di squadra, una grande persona. (...) Tutti sanno che è stato il capitano della nazionale per tanti anni e che è una figura emblematica per il Canada e per l'hockey su ghiaccio in generale», ha aggiunto l'attaccante dei San José Sharks, che senza dubbio dovrebbe lasciare la «C» di capitano sulla maglia al suo illustre compagno.

Ben consapevole del suo ruolo tra i rivali

Crosby, che fa parte del prestigioso Triple Gold Club – coloro che hanno vinto la Stanley Cup e l'oro ai Mondiali e alle Olimpiadi – è ben consapevole del suo status di icona tra i suoi rivali.

«È una cosa che ho scoperto un po' di più negli ultimi anni, da veterano, e fa parte del gioco. Amo ancora la competizione e, come probabilmente si può vedere sul ghiaccio, siamo concorrenti, ma mi piace molto. Quando ero giovane, ricordo che c'erano anche giocatori che ammiravo. Quindi sono felice di giocare ancora e so che a loro piace».

I tifosi che si trovano a Friburgo avranno la prima occasione di ammirare il famoso numero 87 venerdì. Il Canada affronterà la Svezia alla fine della giornata (ore 16:20) in uno dei primi grandi scontri del torneo.