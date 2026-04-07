Il Sierre si è dimostrato pure in gara-5 della finale di Swiss League la squadra più forte di questa stagione del campionato cadetto, battendo per la quarta volta il La Chaux-de-Fonds in questa serie e mettendo così le mani sul trofeo.
I vallesani, al terzo titolo in questa categoria dopo il 1967 e il 1968, si sono imposti per 4-1.
La sconfitta dei neocastellani, che tra i finalisti erano gli unici candidati alla promozione, consente all’Ajoie di restare in National League.
La squadra di Chris McSorley, con il ticinese Ryan Mazzola, ha chiuso con 299 reti segnate tra regular season e playoff.