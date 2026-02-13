Si è tenuta per la prima volta a Interlaken la Swiss Ice Hockey Night, che ha celebrato i protagonisti della stagione 2025-26.

Hockey Swiss Ice Hockey Night, Stransky è l'MVP e due premi per Berra

La serata ha sorriso a Matej Stransky (MVP regular season) e soprattutto Reto Berra (migliore giocatore playoff e portiere dell’anno).

Per la sesta volta, tra le donne, Alina Müller è stata eletta «Women of the Year».

Premiati anche Simas Ignatavicius (miglior giovane) e Julien Sprunger (giocatore popolare).

I riconoscimenti sono stati assegnati sulla base dei voti di rappresentanti dei club, dei capitani delle squadre e dei giornalisti specializzati.