Allenamento HCL rsi.ch

Per la partita contro il Kloten, il Lugano potrà contare anche su Simion e Bertaggia.

SwissTXT Swisstxt

Il valmaggese, che affiancherà Thuerkauf e Emanuelsson, ha scontato i 2 turni di squalifica, mentre il numero 13 è finalmente recuperato. Sekac tornerà con Sgarbossa e Tanner, mentre Marco Zanetti a sua volta scalerà in quarta linea con Morini e Aleksi Peltonen.

Confermatissimo invece il terzetto Canonica-Sanford-Fazzini. «Il Kloten – ha spiegato coach Mitell – cerca di rallentare un po’ il ritmo, quindi dovremo essere bravi a trovare un equilibrio in fase difensiva tra andare ad aggredirli e aspettarli».