Simion KEY

Sono pochi i cambiamenti nella selezione della Nazionale svizzera di hockey per la seconda settimana di preparazione a Kloten in vista dei Mondiali, in cui venerdì e sabato sono previste due amichevoli con la Francia a Marsiglia.

Swisstxt

A fare notizia è la defezione di Dario Simion, costretto a lasciare il ritiro a causa di un infortunio non meglio specificato.

Saranno invece a disposizione di Patrick Fischer Grégory Hofmann e Romain Loeffel, già presenti nel roster: il primo era assente per la nascita del secondo figlio, il secondo rientra da un infortunio.