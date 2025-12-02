  1. Clienti privati
Hockey Simon Moser annuncia il ritiro

Swisstxt

2.12.2025 - 10:54

Simon Moser si ritira dopo ben 17 stagioni da professionista.

KEYSTONE

Il Berna ha comunicato la fine anticipata della stagione e, con essa, della carriera di Simon Moser.





02.12.2025, 11:09

Le ragioni sono da addurre a un infortunio, richiedente un intervento chirurgico, che rende impossibile al giocatore elvetico il prosieguo della sua attività.

«Simon ha sempre combattuto instancabilmente per il club. Lascia un grande vuoto, sportivamente e umanamente», ha dichiarato il direttore sportivo degli Orsi Martin Pluess.

Il 36enne elvetico, che può vantare 895 partite in National League e tre titoli svizzeri, si ritira dopo ben 17 stagioni da professionista.

