Simon Moser si ritira dopo ben 17 stagioni da professionista. KEYSTONE

Il Berna ha comunicato la fine anticipata della stagione e, con essa, della carriera di Simon Moser.

SwissTXT Swisstxt

Le ragioni sono da addurre a un infortunio, richiedente un intervento chirurgico, che rende impossibile al giocatore elvetico il prosieguo della sua attività.

«Simon ha sempre combattuto instancabilmente per il club. Lascia un grande vuoto, sportivamente e umanamente», ha dichiarato il direttore sportivo degli Orsi Martin Pluess.

Il 36enne elvetico, che può vantare 895 partite in National League e tre titoli svizzeri, si ritira dopo ben 17 stagioni da professionista.