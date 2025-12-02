Il Berna ha comunicato la fine anticipata della stagione e, con essa, della carriera di Simon Moser.
Le ragioni sono da addurre a un infortunio, richiedente un intervento chirurgico, che rende impossibile al giocatore elvetico il prosieguo della sua attività.
«Simon ha sempre combattuto instancabilmente per il club. Lascia un grande vuoto, sportivamente e umanamente», ha dichiarato il direttore sportivo degli Orsi Martin Pluess.
Il 36enne elvetico, che può vantare 895 partite in National League e tre titoli svizzeri, si ritira dopo ben 17 stagioni da professionista.