La Swiss League ha aperto la stagione dei due massimi campionati elvetici di hockey con la sfida tra Visp e GCK Lions.

I vallesani si sono imposti per 4-1 contro i vicecampioni. La prima rete l’ha messa a segno Maeder per i padroni di casa all'1'29», in una partita che ha visto protagonista con i biancorossi anche il ticinese Lurati.

