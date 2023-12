In quella che per tanti anni è stata la sua casa Ti-Press

Il binomio Lugano-John Slettvoll si è ricucito indissolubilmente venerdì mattina, con l'entrata del 79enne svedese nella Hall of Fame bianconera.

«È veramente un grande onore per me ricevere questo riconoscimento», ha dichiarato l'ex coach dell'HCL, «mi sento davvero fortunato per aver contribuito alla crescita dell'hockey a Lugano. Ho avuto grandi soddisfazioni qui».

«Come dicevo spesso ai giocatori, la medaglia in sé non è così importante, quello che conta sono i ricordi che si creano e che restano per sempre dentro di noi. E questo è il momento dei ricordi», ha concluso Slettvoll.

Swisstxt