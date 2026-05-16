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Mondiali Slovenia che sorpresa, Cechia ko all'Overtime

Swisstxt

16.5.2026 - 23:06

Mahkovec decisivo.
Mahkovec decisivo.
Keystone

Clamorosa sorpresa al Mondiale: la Slovenia piega la Cechia 3-2 all'overtime con la zampata decisiva di Mahkovec al 61’14”, firmando un'impresa storica che vale oro in ottica salvezza.

SwissTXT

16.05.2026, 23:06

16.05.2026, 23:07

Al secondo giorno dei Mondiali di Zurigo e Friborgo è già arrivata la prima sorpresa: la Slovenia è riuscita nell'impresa di battere 3-2 la Cechia all’overtime.

Sabolic e compagni, che mai erano riusciti a imporsi all'esordio in una rassegna iridata, hanno tirato in porta esattamente la metà dei cechi (17-34), ma dopo aver trovato il punto del pari al 48’28" con Kuralt, hanno fatto il colpaccio con Mahkovec al 61’14".

Una vittoria importantissima, che li mette fin da subito in ottima posizione per salvare il posto nella massima divisione.

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