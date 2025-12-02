  1. Clienti privati
Hockey Snakes battuti ai rigori

Swisstxt

2.12.2025 - 23:04

Bellinzona Snakes
Bellinzona Snakes
Ti-Press

I Bellinzona Snakes hanno sfiorato un vero e proprio colpaccio, ma al termine di una partita pazza ad imporsi è stato il Sierre 6-5 al supplementare.

SwissTXT

02.12.2025, 23:04

02.12.2025, 23:09

I bellinzonesi hanno tenuto testa ai vallesani – seconda forza del campionato – inchinandosi solamente all'overtime. Sotto 3-0 dopo il primo periodo, i ticinesi hanno reagito nel secondo con i gol di Albis e Tarchini. Negli ultimi 20’, gli ospiti hanno trovato altre due reti, ma i sopracenerini sono riusciti a restare in partita grazie a Tarchini, Borradori (powerplay) e Favre, prima di cedere definitivamente al 60'48» alla squadra di McSorley

