Pini Just Pictures

Gli Snakes sono tornati ad assaporare l'amaro gusto della sconfitta dopo la prima vittoria in SL trovata giovedì contro il Coira, tornando senza punti dalla trasferta in casa dei GCK Lions, vittoriosi per 3-2.

I bellinzonesi sono rimasti in partita fino al termine, rispondendo due volte agli zurighesi con Conceprio e Scilacci ma subendo al 56' la decisiva rete di Olsson.

