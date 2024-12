Snakes battuti dai GCK Lions Ti-Press

Non è bastato un Bonvin in grande spolvero per interrompere la serie di 10 sconfitte filate dei GDT Bellinzona Snakes, salita a 11 dopo il 5-3 contro i GCK Lions.

SwissTXT Swisstxt

Superiori nei primi due tempi, i sopracenerini hanno ceduto il passo nella terza frazione quando hanno incassato un pesante 4-1. Con questa sconfitta gli uomini di Pini restano all’ultimo posto di Swiss League con 14 punti.