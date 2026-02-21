  1. Clienti privati
Swiss League I Bellinzona Snakes chiudono la stagione con un successo

Swisstxt

21.2.2026 - 21:07

Nota positiva finale
Nota positiva finale
Ti-Press

Si è chiusa con una nota positiva la stagione dei Bellinzona Snakes. I ticinesi hanno infatti superato in casa il forte Turgovia con il risultato di 2-0.

SwissTXT

21.02.2026, 21:07

21.02.2026, 21:12

A regalare il successo ai bellinzonesi ci hanno pensato i marcatori dei gol Enea Togni e Tommaso Madaschi e il portiere anche del Lugano Alessio Beglieri autore di ben 51 parate valse un prestigioso shutout.

Gli uomini di Pini terminano così al penultimo posto in Swiss League davanti solo al neopromosso Arosa.

I quarti di finale saranno invece Sierre-GCK Lions, Turgovia-Olten, Visp-Basilea e La Chaux-de-Fonds-Coira.

