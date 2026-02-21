Nota positiva finale Ti-Press

Si è chiusa con una nota positiva la stagione dei Bellinzona Snakes. I ticinesi hanno infatti superato in casa il forte Turgovia con il risultato di 2-0.

A regalare il successo ai bellinzonesi ci hanno pensato i marcatori dei gol Enea Togni e Tommaso Madaschi e il portiere anche del Lugano Alessio Beglieri autore di ben 51 parate valse un prestigioso shutout.

Gli uomini di Pini terminano così al penultimo posto in Swiss League davanti solo al neopromosso Arosa.

I quarti di finale saranno invece Sierre-GCK Lions, Turgovia-Olten, Visp-Basilea e La Chaux-de-Fonds-Coira.