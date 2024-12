Gli uomini di Pini sono rimasti sconfitti dalla capolista. Ti-Press

I Bellinzona Snakes sono usciti nettamente sconfitti per 7-2 dal testacoda di Super League con il Basilea.

SwissTXT Swisstxt

I ticinesi sono rimasti in partita almeno fino al 3-1 in powerplay dei padroni di casa (29'). Pastori aveva siglato il momentaneo 1-1 al 23', mentre l’altro sigillo per gli uomini di Pini è arrivato a risultato ormai compromesso al 46' (5-2).