GDT Bellinzona Snakes ancora battuti, fanno 11 battute d'arresto di seguito in Swiss League Ti-Press

11a sfida stagionale di Swiss League ha un gusto amaro per i GDT Bellinzona Snakes.

Pareva essere la volta buona, ma anche l’ Impegnati alla Eishalle di Winterthur, i ragazzi di Nicola Pini sono stati battuti in rimonta per 4-3. In doppio vantaggio alla seconda sirena, i bellinzonesi hanno smarrito la retta via subendo un perentorio parziale di 3-0 nell'ultima frazione.

