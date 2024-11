La concentrazione di coach Pini Ti-Press

Il ghiaccio vallesano non ha sorriso ai ticinesi, sconfitti 5-2

Swisstxt

Andati dapprima sull'1-0 e poi sul 2-1 grazie a Pedrazzini e Borradori, entrambi al primo gol stagionale, i Bellinzona Snakes non sono comunque riusciti ad espugnare il ghiaccio del Sierre quarto in classifica, vittorioso alla fine sui ticinesi per 5-2.

Decisivo è stato il game-winning goal firmato da Bougro al 40'44".

Swisstxt