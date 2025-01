Conceprio Ti-Press

Si preannunciava una sfida ostica quella contro il Basilea per i Bellinzona Snakes, e così è stato.

Nell’ultima partita casalinga della stagione i sopracenerini, ultimi in classifica a quota 22 punti, sono stati sconfitti dalla capolista con il risultato di 5-1. L’unica rete per i ticinesi porta la firma di Conceprio, in gol a 1’29» dallo scoccare dell’ultima sirena. 311

