Snakes Ti-Press

Gli Snakes non sono riusciti a compiere un'altra impresa dopo la bella vittoria di giovedì sulla capolista Basilea.

Swisstxt

I bellinzonesi hanno venduto cara la pelle, ma si sono dovuti inchinare per 3-2 allo Chaux-de-Fonds, ora in vetta alla Swiss League con una partita in più dei renani. Di Montandon e Pastori le reti per i ticinesi.

Swisstxt