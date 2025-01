Nicola Pini TI-Press

I Bellinzona Snakes sono stati sconfitti per 3-1 dallo Chaux-de-Fonds.

SwissTXT Swisstxt

Dopo aver incassato il primo punto ospite, Favre ha riportato tutto in parità al 36'

La seconda squadra in classifica si è dovuta affidare allora al punto di Loosli in shorthand al 56’2'' per avere la meglio sugli avversari.

Cosmetico il 3-1 a porta vuota.