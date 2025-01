Brutta sconfitta per gli Snakes in casa del Turgovia, vittorioso per 10-1.

SwissTXT Swisstxt

I bellinzonesi si sono illusi con il vantaggio di Guignard all'11' ma sono poi crollati sotto i colpi dei biancoverdi. A sette turni dal termine della regular season è già certo che i GDT chiuderanno ultimi in Swiss League.