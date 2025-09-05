  1. Clienti privati
Hockey L'obiettivo stagionale dei GDT Bellinzona Snakes è fare più punti

Swisstxt

5.9.2025 - 17:22

Bellinzona Snakes
Bellinzona Snakes
Ti-Press

I GDT Bellinzona Snakes sono pronti ad affrontare la stagione 2025-26 consapevoli di non poter ambire a un grande miglioramento in classifica, ma con l’obiettivo di fare più punti.

SwissTXT

05.09.2025, 17:22

05.09.2025, 17:34

Il focus principale della società bellinzonese resta però quello di far crescere i giovani e per farlo potranno contare su diversi giocatori prestati da varie squadre di National League.

Il partner principale continuerà così a essere l'Ambrì con 7 giocatori girati all'ombra dei castelli tramite licenza B, seguito da Lugano e Bienne con 2.

Confermato lo staff tecnico, con Nicola Pini assistito da Diego Scandella.

